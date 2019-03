Hành trình truy bắt và nguyên nhân vụ nghịch tử giết 4 người

Khuya 12-3, Công an huyện Hóc Môn đã bàn giao Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) cho Công an TP.HCM lập hồ sơ xử lý. Nam chính là hung thủ sát hại cả 4 người thân trong gia đình khiến người dân khu vực bàng hoàng.

"Nó là con gì chứ không phải con người nữa!"

23 giờ khuya, sau khi cảnh sát rời đi, nhiều người dân và người thân của bà Nguyễn Thị Liêng (82 tuổi, ngụ ấp 3, xã Xuân Thới Thượng) vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ tập trung ở căn nhà không số nhỏ nhắn gần bên đường ở tổ 16 để phụ gia đình dọn dẹp nhà cửa.



Nam được xác định có một tiền án cướp tài sản, mới ra tù năm 2018. Ảnh NT.

Ngồi bên bậc thềm, người phụ nữ chừng 67 tuổi nói rằng mình là người thân trong gia đình và không thôi ám ảnh sau sự việc. “Thằng Nam bình thường ít khi về đây, tôi cũng ít tiếp xúc với nó. Đến chiều nay thì cả nhà mới hay thông tin thì tức tốc chạy lên mới hay nó sát hại đến 4 người” – người này rơi nước mắt cho hay.

Theo người dân, vào chiều cùng ngày, người thầy giáo thuê căn nhà của bà Liêng để dạy học đến để thực hiện công việc như lệ thường thì tá hỏa phát hiện bà Liêng đã chết, thi thể nằm gần khu vực bếp, sau đầu có vết chém; người con trai là ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi) cũng đang thoi thóp trong tình trạng hai tay gần đứt lìa, trên cơ thể có nhiều vết thương.



Cảnh sát vẫn đang phong tỏa, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Ảnh HT.

Thầy giáo liền hô hoán, kêu cứu những người xung quanh đưa ông Đức đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân vì vết thương quá nặng đã tử vong.

Người đàn ông tên H. cho biết mình nghe tin liền chạy tới thì đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng. “Cảnh tượng thật khủng khiếp. Khắp nơi đầy những vết máu. Nhìn cảnh đó không ai có thể chịu đựng nổi” – người đàn ông kể lại.

Theo người dân, ông Đức làm nghề xây dựng. Người đàn ông chia tay với vợ là bà Hai và trở về sống với mẹ ruột là bà Liêng ở xã Xuân Thới Thượng. Riêng Nam còn có một người chị gái 29 tuổi. “Trời ơi, con cái như vậy thì là con gì chứ không phải con người nữa…” – một người phụ nữ hàng xóm nói.

Thời gian gần đây, ông Đức bị bệnh tiểu đường, mắt mờ, đi lại khó khăn. “Ông Đức là người hiền lành, dễ thương. Tôi thi thoảng cũng gặp ông ấy nói chuyện. Riêng Nam thì tôi ít tiếp xúc vì nó sống với mẹ ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), nó mới vừa đi tù về năm 2018 vì tội cướp giật” – ông H. nói.

Nguyên nhân và hành trình gây án

Trước đó, vào chiều cùng ngày, người dân sống gần căn nhà nhỏ ở ấp Tân Thới 3 (xã Tân Hiệp) hốt hoảng phát hiện bà Trịnh Thị Bé Hai (54 tuổi) tử vong trong nhà với vết thương nghiêm trọng ở phần đầu, cổ tay gần đứt lìa.

Theo người dân khu vực, bà Hai buôn bán áo quần, tạp hóa. Nam mới về sinh sống cùng bà Hai sau khi mãn hạn tù. Nam thanh niên được đánh giá là chăm chỉ với công việc chiên nướng chân, cánh gà và không xích mích với ai.

Trong khi đó, Công an TP.HCM xác định, trước khi về Hóc Môn chém chết 3 người trong gia đình, Nam đã tấn công người phụ nữ tên N. ở Long An, người này được xác định là bà ngoại người phụ nữ có mối quan hệ tình cảm với Nam.



Vụ án mạng khiến người dân khu vực không khỏi bàng hoàng. Ảnh HT.

Một nguồn tin xác nhận, nguyên nhân sâu xa của vụ việc là xuất phát từ tình cảm. Cụ thể, sau khi ra tù, Nam có mối quan hệ tình cảm với cô gái 22 tuổi nhưng bị gia đình ngăn cấm. Ngày 11-3, Nam có biểu hiện ngáo đá, đi chiếc xe máy 52Y1-3038 tìm đến Long An sát hại người phụ nữ rồi về huyện Hóc Môn tiếp tục gây án.

Theo cảnh sát, sau khi án mạng xảy ra, Công an huyện Hóc Môn cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai, trích xuất các hình ảnh từ camera an ninh khu vực. Qua rà soát, cảnh sát phát hiện vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, Nam đứng ở ở bãi đất trống gần đường Dương Công Khi, cách hiện trường ở xã Xuân Thới Thượng khoảng 100 mét vất một vật gì đó rồi mua một con dao của người bán dạo bên đường.



Nam bị bắt ngay trong đêm. Ảnh CA.

Qua khám nghiệm, cảnh sát thu giữ một con dao cán sắt dài 30 cm có dính máu, tóc; một con dao cán nhựa để trong túi ni lông cùng tuốc nơ vít. Nam sau đó chạy xe máy 52Y1-3038 về hướng nhà máy nước Tân Hiệp.

Đến khoảng 16 giờ 40 phút, một người dân phát hiện Nam đi xe máy nhanh chóng rời khỏi nhà của bà Liêng và thông tin đến cảnh sát.

Đến khoảng 21 giờ, Nam bị bắt trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện ngáo đá. Người này ngay lập tức được đưa về trụ sở Công an TP.HCM lấy lời khai làm rõ.