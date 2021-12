Ngày 23-12, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM đã phối hợp các Phòng nghiệp vụ, Công an địa phương tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.



Công an kiểm tra, phát hiện hơn 100 người dương tính với ma túy tại quán beer club. Ảnh: CA

Theo đó, 0 giờ ngày 19-12, Đoàn kiểm tra phát hiện vẫn còn hơn 340 người đang ăn uống ở bên trong quán Beer Club Redline (địa chỉ số 175B đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10).

Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện hai người có hành vi tàng trữ ma túy trái phép; một người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: CA

Qua test nhanh COVID-19 và ma túy tại trụ sở Công an Quận 10, Đoàn công tác ghi nhận 125 người dương tính với ma túy và một người dương tính với COVID-19.

Theo Công an TP.HCM, đây là hoạt động thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

