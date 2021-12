Ngày 19-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa bàn giao nghi can Nguyễn Đức Thuyết (50 tuổi, thường trú tại tỉnh Hải Dương) cho Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.



Hung thủ bị bắt sau 30 năm lẩn trốn. Ảnh: CAĐN

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn với anh Lê Duy Trường trong khi học tập tại Trường Cơ điện (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), ngày 24-12-1991, Thuyết dùng thanh kim loại tấn công anh Trường tử vong rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Sau đó hung thủ đã bỏ trốn.

Trong thời gian bỏ trốn Thiết đã thay tên, đổi năm sinh, địa chỉ thường trú, làm nhiều nghề khác nhau, rồi lấy vợ, sinh con.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 17-12, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Thuyết đang lẫn trốn tại xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất).