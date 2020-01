Kẻ nổ súng bắn 4 người chết ở Củ Chi là công an nghĩa vụ

Theo ghi nhân của PV PLO đến 16h30 chiều 29-1 (mùng 5 tết) lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường vụ nổ súng khiến 4 người chết tại chỗ ở huyện Củ Chi.



Công an phong tỏa khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: H.NAM

Hiện trinh sát và Điều tra viên cục CSHS Bộ Công an đang phối hợp với Công an TPHCM và Công an huyện Củ Chi có mặt tại hiện trường vụ nổ súng tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, khiến bốn người chết tại chỗ.

Xe cấp cứu xe tang đang vào hiện trường. Công an phong tỏa dày đặc từ ngoài đường tỉnh lộ 15 (cách hiện trường khoảng 200m).

Hiện trường sòng bài gần một chuồng bò. Người dân cho biết một con bò cũng chết do trúng đạn.



Một con bò trúng đạn chết. Ảnh: H.NAM

Theo một nguồn tin, kẻ gây án là một công an nghĩa vụ đang công tác tại quận 11, TP.HCM. Sau khi gây án người này tẩu thoát bằng xe SH màu đỏ cùng khẩu súng AK. Hiện các lực lượng chức năng đang truy lùng ráo riết người này.



Như PLO đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn như tiếng súng, kèm theo tiếng la hét.



Kẻ nổ súng làm 4 người chết tẩu thoát trên xe SH màu đỏ cùng khẩu AK gác ngang phía trước. Ảnh: H.T

Có bốn người được xác định tử vong ngay tại chỗ. Những người có liên quan nhanh chóng chạy khỏi khu vực.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.