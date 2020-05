Kẻ trộm 'siêu tiền án' sa lưới

Ngày 5-5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đoàn Dũng (Dũng quều, 46 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới) về tội trộm cắp tài sản.



Bị can Nguyễn Đoàn Dũng. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, Dũng đạp xe khắp nơi ở Chợ Mới tìm tài sản lấy trộm. Khoảng 2 giờ ngày 24-3, Dũng đi đến khu vực thị trấn Mỹ Luông thì phát hiện thấy công trình nhà đang thi công của người dân không có cửa. Dũng đột nhập vào bên trong, lợi dụng lúc dân ngủ say đã vén mùng lấy trộm một điện thoại J5 Prime.

Tiếp đó, người này đạp xe đi đến khu dân cư Mỹ Luông. Tại quán cơm TT, Dũng lẻn vào lấy trộm hai điện thoại iPhone. Tài sản trộm được, Dũng đem bán cho một người lạ mặt lấy tiền tiêu xài.

Nhận được tin báo, lực lượng công an tiến hành truy xét rồi Dũng ra đầu thú. Theo công an, bị can Dũng có 11 tiền án về tội trộm cắp tài sản.