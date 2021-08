Ngày 19-8, Công an quận 7 đã lấy lời khai, lập hồ sơ đối với Lương Chấn Kiệt (44 tuổi, ngụ quận 3), Đinh Thanh Lâm (24 tuổi) và Nguyễn Võ Hoàng Nhật (37 tuổi, cùng ngụ quận 7) sau khi nhận bàn giao từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM.



Trước đó, chiều 15-8, khi đang tuần tra trên đường Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, các trinh sát Phòng PC02 phát hiện ô tô 51H- 408.98 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.



Nhóm người hiện đang bị công an quận 7 lấy lời khai, làm rõ. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong cốp xe có hai bình khí cười. Tài xế Kiệt đi cùng Lâm khai mua khí cười từ Nhật về bán cho người có nhu cầu.

Để dễ dàng “thông chốt” kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, cả hai mặc trang phục bảo hộ y tế và làm giả hàng loạt giấy xác nhận đi công tác giả.

Kiểm tra nơi ở của Nhật, Công an thu giữ bốn viên thuốc lắc, một gói cần sa, bốn súng công cụ hỗ trợ, 55 viên đạn, 12 băng đạn, hai bịch đạn chì, tám bình khí cười cùng 53 giấy “đơn xin xác nhận công ty” giả cùng một con dấu.

Phòng PC02 đã bàn giao Kiệt, Lâm, Nhật cùng phương tiện, tang vật cho Công an quận 7 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.