Khởi tố 14 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc trong công ty

Ngày 2-4, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 14 bị can là người nước ngoài về tội đánh bạc.



Bốn trong số 14 người Trung Quốc bị khởi tố về tội danh đánh bạc.

Trước đó, vào giữa tháng 3-2019 nhận được tin báo của người dân, Công an phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên) tiến hành kiểm tra hành chính công ty Khanh Thâm (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên). Qua kiểm tra, cơ quan công an bắt quả tang tại lầu 1 của văn phòng công ty có 10 người Trung Quốc đang đánh bài thắng thua bằng tiền, mỗi ván đặt cược từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều bộ bài tây và gần 40 triệu đồng tiền mặt.



Bàn chơi Mạt Chược cơ quan công an thu giữ.

Tiếp tục kiểm tra tại một căn phòng khác của công ty này, cơ quan công an cũng phát hiện bốn người Trung Quốc khác đang chơi đánh Mạt Chược thắng thua bằng tiền với số tiền thu giữ được là 14 triệu đồng.

Hiện tại số người Trung Quốc này đang được tại ngoại để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.