Khởi tố 4 cán bộ liên quan lừa đảo đất đai ở Gia Lai

Ngày 6-8-2019, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Lam-Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê; Trần Xuân Cảnh-Chủ tịch UBND xã Ia Ko, Lê Văn Toan-Cán bộ địa chính-xây dựng xã Ia Ko; Huỳnh Thị Phượng-Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Nhiều người dân tộc thiểu số ở huyện Chư Sê bỗng dưng mất đất vì bị lừa đảo

Các bị can trên bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì liên quan đến việc lừa đảo cho vay tiền để chiếm đất của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn năm 2014-2015.

Thời điểm đó, Công an huyện Chư Sê đã khởi bị can Hà Thị Toan (thị trấn Chư Sê) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện 4 cán bộ trên có liên quan đến vụ án lừa đảo của bị can Toan.

Được biết, giai đoạn 2014-2015, ông Lam giữ chức vụ phó Phòng Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Sê, sau đó được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND, HĐND huyện này.