Khởi tố 7 bị can mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 11-7, Công an TP Huế cho biết vừa khởi tố thêm năm bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 203 BLHS.



Những người bị khởi tố tại cơ quan công an.

Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long), Nguyễn Văn Phú (56 tuổi), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi), Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, nghề nghiệp kế toán).

Những người này bước đầu khai nhận có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế.

Trước đó, ngày 7-7, cơ quan công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, ở đường Phan Bội Châu, TP Huế; chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết - người đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán của Doanh nghiệp này).

Như PLO đã đưa tin, vào tối 1-7, Công an TP Huế đã phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành khám xét trụ sở doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm. Ngay sau đó, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan điều tra mở rộng làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo qui định của pháp luật.