(PLO)- Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nam sinh lớp 11 do đánh bạn cùng trường vỡ sọ não.



