Ngày 9-8, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khởi tố bị can đối với Trương Bảo Thái (45 tuổi, Đồng Nai) về tội chống người thi hành công vụ.



Theo Công an TP Thủ Đức, vào chiều 5-8, Thái đeo hai ba lô đi bộ từ hướng Nhơn Trạch qua phà Cát Lái để vào TP Thủ Đức.

Khi tới chốt phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực Bến phà Cát Lái (phường Cát Lái) thì lực lượng tại chốt yêu cầu Thái trình bày lý do và xuất trình các giấy tờ chứng minh mình thuộc diện được qua chốt.

Tuy nhiên, Thái không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS CoV-2 cũng như không trình bày được lý do rõ ràng. Người đàn ông này cũng không chứng minh mình thuộc các trường hợp được giải quyết lưu thông qua chốt nên tổ công tác yêu cầu quay trở lại.

Sau đó, Thái cự cãi và không chấp hành, anh MVH - cán bộ Công an phường Cát Lái tới giải thích thì bị Thái dùng tay đấm vào mặt. Vụ việc làm anh H. bị thương và chảy máu vùng mí mắt trái, phải đưa vào bệnh viện sơ cứu vết thương.

Tổ công tác tại chốt đã khống chế, bắt giữ Thái đưa về trụ sở công an phường Cát Lái để làm rõ vụ việc. Tại đây Thái khai hiện đang ngụ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào ngày 4-8, Thái đi xe máy qua khu vực chốt kiểm soát cầu Phú Mỹ, bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ xe máy vì không xuất trình được giấy tờ, không thực hiện đúng Chỉ thị 16 khi ra đường trong trường hợp không có lý do chính đáng và buộc quay lại.

Đến ngày 5-8, Thái tiếp tục tìm cách qua chốt phà Cát Lái và dẫn đến vụ việc trên.