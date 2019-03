Khởi tố người đàn ông 46 tuổi quan hệ với thiếu nữ 14 tuổi

Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lô Văn Thịu (46 tuổi, trú xã Lục Dạ, huyện miền núi Con Cuông) về tội giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, chiều 15- 2, lợi dụng người nhà cháu C.T.K.N. (14 tuổi, trú huyện Con Cuông) đi vắng. Thịu đã sang dụ dỗ để quan hệ tình dục với cháu N.

Khi mẹ của cháu N. đi làm về nhà phát hiện vụ việc đã hô hoán và lên Công an xã tố cáo. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Con Cuông đã cử tổ công tác có mặt tại hiện trường để tiến hành các hoạt động điều tra, truy bắt Thịu. Tại cơ quan công an, Thịu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.