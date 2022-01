Ngày 1-1, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Quốc An (17 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) về tội hiếp dâm với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 9- 2021, An làm quen với em N (13 tuổi) thông qua mạng xã hội Facebook. Đến 11-12-2021 An rủ em N đi ăn uống rồi đưa vào nhà nghỉ thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sự việc sau đó bị gia đình bé gái phát hiện và trình báo công an.

Bước đầu, An đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.