Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2019, ông Huỳnh Thanh Quang, nguyên Hiệu trưởng, và bà Trương Thị Kim Tú, Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang đã thực hiện thu, chi nguồn kinh phí sự nghiệp của Trường không đúng quy định, dẫn đến thất thoát hơn 17,4 tỉ đồng.



Quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại trường Cao đẳng nghề An Giang. Ảnh: CA

Trước đó Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Thanh Quang, nguyên Bí thư Đảng ủy, và bà Trương Thị Kim Tú.

Ban thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề cũng bị xem xét kỷ luật vì thực hiện không đúng trình tự quy định về tinh giản biên chế, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo; không xin chủ trương của UBND tỉnh khi hợp tác đầu tư sử dụng, cơ sở vật chất nhà trường; thực hiện các khoản chi chưa đúng quy định, vi phạm các quy định về tài chính kế toán giai đoạn 2014–2018...