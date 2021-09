Ngày 7-9, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết Cơ quan CSĐT công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người liên quan tới nhóm thanh niên ngụ xã Quảng Thành thuê xe ô tô đến thị xã Phú Mỹ tụ tập, sử dụng ma túy.

Ba thanh niên trong nhóm sau đó được xác định nhiễm COVID-19.



Theo điều tra ban đầu, đêm 16-8, Lê Hùng Tài (21 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) đi chơi về nhà và có biểu hiện ho, sốt nên được người thân đưa đến trạm y tế xã thăm khám.

Qua test nhanh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua hôm sau, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định Tài nhiễm COVID-19.



Ba thôn tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức phải phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm sau khi nhóm thanh niên địa phương bị phát hiện nhiễm COVID-19. Ảnh: ĐT

Điều tra yếu tố dịch tễ xác định nửa đêm 11-8, Tài gọi điện thuê Nguyễn Thế Hiển (tài xế, ngụ khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) chở Tài qua nhà trọ của Dương Gia Hân ở phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ.

Mục đích là để sử dụng ma túy cùng Hân và ba người khác. Sau đó, Hiển qua đón Tài rồi về lại thị xã Phú Mỹ ở đường nhánh Châu Pha- Suối Nghệ.

Khi đến thị xã Phú Mỹ, Tài điện thoại rủ bạn là Nguyễn Khoa Hoàng Anh (21 tuổi), Nguyễn Văn Hải (27 tuổi) và Nguyễn Hòa (19 tuổi, cùng trú xã Quảng Thành) đi đến nhà của Hân để cùng sử dụng ma túy.

Hòa sau đó gọi điện thuê tài xế Trần Quang Ngọc (ngụ xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ) qua đón ba người cùng đi…

Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng 13-8, Hòa cùng Hải, Hoàng Anh thuê Hiển chạy xe qua đón, chở về lại xã Quảng Thành. Riêng Tài tiếp tục ở lại thị xã Phú Mỹ.

Chưa dừng lại, đêm 14-8, Hoàng Anh và Hải tiếp tục thuê Hiển chở qua thị xã Phú Mỹ để sử dụng ma túy cùng nhóm của Tài. Hai ngày sau, cả nhóm mới thuê xe quay về xã Quảng Thành…

Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an huyện Châu Đức phối hợp với địa phương, đơn vị y tế truy vết và xét nghiệm ngay đối với Hoàng Anh, Hải và Hòa. Kết quả xét nghiệm PCR khẳng định Hoàng Anh và Hải mắc COVID-19 còn Hòa cho kết quả âm tính.



Sau đó Tài, Hoàng Anh và Hải được đưa đi điều trị.

Qua truy vết có 30 trường hợp F1, 31 trường hợp F2 liên quan được đưa đi cách ly; ba ấp Đạt Thành, Tiến Thành và Trung Thành thuộc xã Quảng Thành phải phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm. Tài xế chở những thanh niên trên cũng phải đi cách ly tập trung.

Theo Cơ quan CSĐT, nhóm của Tài đã tự ý thuê ô tô đi từ nhà đến thị xã Phú Mỹ khi hai địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16. Việc tụ tập đông người, sử dụng ma túy nhiều lần đã làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Hậu quả là ba thôn bị phong tỏa và có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm trong cộng đồng, gây thiệt hại do phát sinh chi phí phòng, chống dịch.

Hành vi của những thanh niên nói trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người (theo quy định tại khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự).

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra làm rõ hành vi những người liên quan để xử lý theo quy định.