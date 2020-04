Không đo thân nhiệt, tấn công thành viên chốt kiểm soát dịch

Ngày 6-4 Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã tạm giữ Đào Xuân Anh (30 tuổi, trú xã Đông Hải) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đào Xuân Anh bị cáo buộc có hành vi không chấp hành kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch, còn lăng mạ, dùng mũ cối tấn công các thành viên tổ công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19.



Theo đó, chiều 4-4, Đào Xuân Anh ngồi sau xe máy do một người bạn chở đi tới xã Đông Ngũ, cả hai cùng không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Tới chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại thôn Đông Ngũ Kinh, lực lượng chức năng đã yêu cầu hai người chấp hành kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đồng thời nhắc nhở cả hai đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang khi đi xe máy ra đường.

Đào Xuân Anh đã không chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng, còn lăng mạ, dùng mũ cối tấn công hai thành viên tổ công tác kiểm soát dịch làm hai người bị thương.



Công an huyện Tiên Yên phối hợp Công an xã Đông Ngũ, Đông Hải khống chế đưa Đào Xuân Anh và người đi cùng về trụ sở công an làm việc.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Tiên Yên đã tạm giữ Anh để phục vụ điều tra.