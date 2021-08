Ngày 29-8, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi, trú trên địa bàn) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 27-8, ông Hòa điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên đi đến khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở cầu Đồng Mô, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất.

Lúc này, tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì hai người không xuất trình được giấy đi đường, cũng không có giấy tờ tùy thân.

Tổ công tác không đồng ý cho đi qua chốt, yêu cầu cả hai người quay lại. Tuy nhiên, ông Hòa phản ứng, không những không chấp hành quay xe mà còn chửi bới, lăng mạ các thành viên trong tổ kiểm dịch.



Nguyễn Văn Hòa dùng dao và kéo (ảnh nhỏ) tấn công công an. Ảnh: CACC

Trước thái độ hung hăng trên, lực lượng chức năng cưỡng chế, đưa ông Hòa lên xe ô tô, chở về trụ sở UBND xã để xử lý.

Tại đây, người đàn ông tiếp tục có lời nói thách thức, xúc phạm lực lượng chức năng, đồng thời lao vào đấm, thậm chí cầm dao đâm vào vùng bụng ông Đặng Trung Hiếu – Phó trưởng Công an xã. Rất may, cú đâm trúng vào dây thắt lưng của ông Hiếu nên không gây thương tích nặng.

Ngay lập tức, lực lượng công an tổ chức khống chế, nhưng ông Hòa vẫn hung hăng chống đối, quơ chiếc kéo, cắt trúng tay một cán bộ công an.

Tiếp đó, người đàn ông nằm ra nền nhà kêu đau, la là công an đánh người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phú Kim đã mời người chứng kiến đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với người này.