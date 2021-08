Công an phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một người phụ nữ có hành vi chống đối tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, chiều muộn 25-8, tại chốt kiểm soát ra vào chợ Phú Đô, tổ công tác kiểm tra giấy tờ của những người ra vào chợ, trong đó có bà N.T (40 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội).



Cổng làng Phú Đô, phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) . Ảnh: Minh họa

Do bà T. không xuất trình được giấy ra đường, không có giấy đi chợ, cũng không trình bày được lý do ra đường chính đáng, nên tổ công tác yêu cầu bà T. vào chốt để lập biên bản vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, bà T. không chấp hành, tranh cãi với tổ công tác. Đáng chú ý, người phụ nữ chạy ra cửa hàng bán thịt gần đó, lấy hai con dao (một dao bầu, một dao chặt xương), giơ lên hướng về phía tổ công tác. Vừa cầm dao, người này vừa dọa sẽ chém nếu ai đến gần.

Sau đó, bà T. mang hai dao đi bộ về nhà theo hướng ngõ 8 đường Lê Quang Đạo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế, đưa người này về trụ sở Công an phường Phú Đô lập biên bản xử lý.

Ở một diễn biến khác, từ ngày 24-7 đến 26-8, TP Hà Nội đã xử lý hơn 33.000 vụ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; trong đó phạt tiền hơn 32.000 vụ, với tổng số tiền trên 51 tỉ đồng.

Các vi phạm bị xử phạt phổ biến gồm: ra ngoài khi không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc, vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định…