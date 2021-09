Ngày 17-9, Công an quận 4, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Tăng Minh Hiếu (36 tuổi, ngụ phường 15, quận 4) để điều tra về vụ sản xuất, mua bán giấy tờ qua chốt kiểm dịch COVID-19 giả.



Trước đó, ngày 16-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an quận 4 bắt quả tang Hiếu đang giao dịch mua bán giấy tờ giả tại hẻm 243 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4.



Hiếu đã bị công an bắt để điều tra. Ảnh: KM

Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Hiếu phát hiện, thu giữ sáu giấy phép lái xe, ba Căn cước công dân không gắn chip, bốn bộ hồ sơ bằng lái, hai máy in màu, máy làm thẻ căn cước công dân, ba mẫu phôi giấy phép lái xe, hai mẫu phôi căn cước công dân, một cavet xe máy, một chứng chỉ nghề, một máy tính xách tay và các loại giấy, mực, phụ liệu in khác phục vụ làm giấy tờ giả.

Công an cũng kiểm tra máy tính và USB có 664 file các loại giấy tờ bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép lái xe, căn cước công dân, bảng điểm, khai sinh…



Công an thực hiện khám xét với nơi ở của Hiếu. Ảnh: KM

Hiếu khai đặt mua thiết bị máy in, phôi giả trên mạng Internet sau đó in các loại giấy tờ giả theo yêu cầu của khách hàng.

Hoạt động gần bốn tháng nay, Hiếu đã làm giả và bán cho Phi Chí Lương (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) khoảng 24 giấy đi đường với giá 300 ngàn/ giấy; thẻ tình nguyện viên của Trung tâm cấp cứu 115, chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, cavet xe…



Số lượng lớn giấy tờ giả bị công an bắt quả tang. Ảnh: KM

Sau đó Lương sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Giấy tờ bằng cấp giả”, “3K-bằng cấp các loại giấy tờ”, “làm giấy tờ nhanh” đăng quảng cáo làm và cung cấp các loại giấy tờ đi đường để qua chốt kiểm dịch COVID-19, rao bán lại để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.