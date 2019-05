Lời khai nghi phạm đâm chết người ở tiệm game bắn cá

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Trọng (27 tuổi, ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Trường Giang (33 tuổi, quê Đồng Tháp).



Trọng sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh NT.

Theo điều tra, 1 giờ sáng 7-5, Trọng ngồi chơi game bắn cá tại tiệm game trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Khoảng 2 giờ thì anh Giang tới xem Trọng bắn cá. Sau một lúc thì hai người mâu thuẫn, cự cãi rồi xô xát. Giang dùng nón bảo hiểm đánh Trọng, Trọng rút dao đâm lại.

“Lúc đó tôi có men sẵn trong người rồi. Còn anh kia ở đâu tự nhiên tới rồi lấy nón đánh. Tức quá nên tôi lấy dao đâm một nhát vào bụng” – Trọng khai.

Nạn nhân được mọi người xung quanh đưa đi bệnh viện Triều An cấp cứu. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày thì chết.

Cảnh sát sau đó xuống hiện trường trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để truy tìm nghi phạm.

Biết bị cảnh sát truy bắt ráo riết, không thể trốn thoát nên trưa ngày 10-5, Trọng đến Công an quận Bình Tân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo cảnh sát, sau khi Giang được đưa đến BV cấp cứu thì Trọng điều khiển xe máy đến định tiếp tục đâm Giang nhưng được can ngăn nên Trọng bỏ đi. Riêng con dao Trọng đã ném trên đường chạy thoát. Hiện Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai, lập hồ sơ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.