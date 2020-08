Mang theo ma túy đi dạo, bị công an bắt

Ngày 19-8, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Ngọc Hoàng (20 tuổi, cư trú tại huyện Bình Chánh), Võ Thị Thùy Linh (25 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Chiều ngày 18-8, Đội Cảnh Sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) bất ngờ kiểm tra Hoàng trước căn nhà trên đường sổ 14, khu phố 12 (phường Bình Hưng Hòa A).

Công an phát hiện thu giữ trong túi áo khoác của Hoàng 60 viên ma túy (hơn 18 gram, loại MDMA).

+ Cuối giờ chiều cùng ngày, Đội Cảnh Sát điều tra tội phạm về may túy - Công an quận Bình Tân phối hợp Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) bất ngờ kiểm tra Võ Thị Thùy Linh tại trước một căn nhà trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP.HCM).

Qua kiểm tra, công an phát hiện thu giữ trong túi xách của Linh có 4,6 gram Ketamine.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.