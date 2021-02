Mâu thuẫn tình cảm, đốt nhà bạn gái rạng sáng mùng 1 tết

Ngày 12-2, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ Vũ Thế Đăng (18 tuổi, trú phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), người đã gây ra vụ cháy nhà bạn gái.

Theo đó, lúc 3 giờ 30 phút sáng 12-2 (mùng 1 tết Tân Sửu), tại căn nhà số 5 Máy Tơ (quận Ngô Quyền) xảy ra vụ hỏa hoạn. Lực lượng cảnh sát PCCC Công an quận Ngô Quyền phối hợp với người dân đã kịp thời dập tắt đám cháy. Đồng thời giải cứu kịp thời 2 người bị mắc kẹt trong đám cháy là bà NTTC (44 tuổi) và con gái là chị ĐPC (18 tuổi) đi cấp cứu.

Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Sáng 12-2, công an đã bắt giữ Vũ Thế Đăng để phục vụ điều tra. Bước đầu cơ quan chức năng xác định do có mâu thuẫn tình cảm với chị ĐPC nên Đăng đã gây ra vụ hỏa hoạn tại nhà bạn gái.