Mê game, thiếu niên giết người, cướp, phi tang xác nạn nhân

Ngày 25-3, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Bùi Trọng Nghĩa (16 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, do nghiện game nên Nghĩa đã lấy hai xe của gia đình mang đi cầm lấy tiền chơi game.



Bùi Trọng Nghĩa. Ảnh: CACC

Để có tiền chuộc xe, Nghĩa lên kế hoạch cướp tài sản của bạn là TQM (28 tuổi). Tối 23-3, M. chạy xe máy đến đón Nghĩa đi chơi thì Nghĩa giấu theo con giao để tìm cơ hội ra tay.

Sau khi ăn uống xong, Nghĩa kêu M. chở vào khu đô thị mới. Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc tổ 18, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, Nghĩa kêu dừng xe và dùng dao kề cổ buộc M. đưa sợi dây chuyền đang đeo.



Hung khí gây án. Ảnh: CACC

M. chống cự thì bị Nghĩa đâm một nhát vào vùng cổ. Nạn nhân bỏ chạy nhưng Nghĩa đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát cổ và ngực M. đến chết.

Sau đó, Nghĩa lấy xe chở xác nạn nhân đi giấu, lấy hết tài sản trên người nạn nhân rồi phi tang luôn xe máy xuống kênh.

Riêng sợi dây chuyền, Nghĩa mang bán được hơn 34 triệu đồng và mang đi chơi game.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định được nghi phạm và bắt giữ Nghĩa vào trưa 24-3.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.