Chiều 1-1, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã di lý Võ Hoài Thiện (25 tuổi, trú tại huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) trốn truy nã từ tỉnh An Giang về trụ sở để xử lý về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 15-7-2019, Thiện điện thoại thuê anh Trần Anh Tuấn (38 tuổi, trú TP.Hồ Chí Minh) điều khiển xe ô tô mang BKS 51G-517.57 đến nhà chở Thiện lên TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc cá nhân. Hai người thỏa thuận giá chở đi và về là 2,4 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ cùng ngày cả hai đến TP Buôn Ma Thuột, tại đây Thiện nói với anh Tuấn vào thuê phòng nhà nghỉ tắm rửa và cho Thiện mượn xe đi công việc một tiếng sẽ quay trở lại, sáng sớm hôm sau cả hai về lại TP.Hồ Chí Minh.

Vì trước đó đã nhiều lần chở Thiện đi công việc nên anh giao chìa khóa cho Thiện. Sau đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Thiện đã nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe ô tô trên đứng tên mẹ Thiện.

Có được giấy chứng nhận đăng ký giả, Thiện đã mang xe đến một tiệm cầm đồ ở TP Buôn Ma Thuột để cầm, lấy 200 triệu đồng.

Đến ngày hôm sau, không liên lạc được với Thiện nên anh Tuấn đã đến Công an TP Buôn Ma Thuột trình báo vụ việc. Sau hơn 1 năm trốn truy nã ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Thiện đã bị Công an TP Buôn Ma thuột bắt giữ. Sau khi định giá tài sản, chiếc xe ô tô trên trị giá 440 triệu đồng.