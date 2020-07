Nam công nhân rơi từ mái nhà xưởng xuống đất tử vong

Tối 11-7, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ một công nhân rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.



Nạn nhân rơi từ độ cao khoảng 30 m xuống đất. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn N. (43 tuổi, Tiền Giang) cùng một vài công nhân leo lên đoạn gần nóc nhà xưởng của một công ty tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An để sửa quạt thông gió.

Khi đang sửa chữa, bất ngờ ông N. rơi từ độ cao khoảng 30 m xuống mặt đất, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.