Ngáo đá khỏa thân, đập phá trụ sở công an

Ngày 20-4, Công an xã Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Trung Hiếu (25 tuổi, ngụ xã Tam Phước) về hành vi đập phá trụ sở Công an xã.



Tuy nhiên, do tính chất của vụ việc chưa đến mức phải xử lý hình sự nên công an địa phương đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với Phan Trung Hiếu về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, đêm ngày 14-4, lực lượng dân quân xã khi đi tuần tra đến khu vực tổ 7, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước thì phát hiện Hiếu có biểu hiện không bình thường nghi do “ngáo đá” nên đưa về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, Hiếu la lối không chấp hành nên lực lượng công an đã còng tay lại.



Nam thanh niên cởi hết quần áo, đập phá tài sản trụ sở công an.

Tuy nhiên một lúc sau thấy Hiếu xin đi vệ sinh nên lực lượng chức năng đã mở còng tay. Sau khi vào nhà vệ sinh, Hiếu đã cởi hết quần áo dài bên ngoài và la lối. Ngay sau đó, Hiếu tiếp tục chạy vào phòng làm việc của công an xã đóng cửa lại rồi la lối, đập phá đồ đạc trong phòng.



Thấy đối tượng khóa trái cửa, cầm hung khí quậy phá, lực lượng chức năng đã phải đập bể kính cửa sổ để tìm cách khống chế. Sau đó Hiếu sau đó được gia đình bảo lãnh cho về nhà để ổn định tinh thần và băng bó vết thương.

Đến sáng 15-4, Hiếu đã đến đồn Công an xã trình báo và khai nhận trước khi bị đưa về trụ sở công an xã thanh niên này có sử dụng ma túy đá tại phòng trọ. Ngoài hành vi hủy hoại tài sản, đối tượng này còn bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.