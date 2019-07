Nghi can cứa cổ tài xế xe Grab ở Thủ Đức bị bắt ở Vũng Tàu

Ngày 15-7, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức xác nhận Công an quận Thủ Đức phối hợp với các đơn vị Công an Bà Rịa – Vũng Tàu và Công an Bình Dương bắt được nghi phạm tấn công tài xế Đinh Hoàng Mỹ (46 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú Dĩ An, Bình Dương) cướp xe máy.



Tên cướp dùng dao cứa cổ tài xế Grab đã bị công an bắt giữ.

Theo đó, tên cướp bị bắt ở Bà Rịa – Vũng Tàu khi đang lẩn trốn tại đây. Ban đầu người này được xác định tên là Ngọ (quê Nghệ An), ở trọ trên địa bàn phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Người này đã có vợ con.

Như PLO đã đưa tin, ngày 10-7, ông Mỹ được Ngọ đón xe từ đường Nguyễn Tri Phương, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về Khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Gần cuối giờ chiều cùng ngày, Ngọ yêu cầu ông Mỹ chạy xe vào một bãi đất trống ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, sau đó dùng dao cứa cổ cướp xe.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và không nguy hiểm đến tính mạng.