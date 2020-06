Nghi can trộm xe đâm trọng thương nhiều người dân ở Bình Tân

12 giờ 30 phút trưa 23-6, một vụ trộm xe SH xảy ra trên đường Kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).



Vụ đâm chém xảy ra ở giao lộ giữa đường Bình Long và đường Kênh Nước Đen. Ảnh NT.

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên nhóm trộm được cho đã tiếp cận, lấy tài sản ở ngôi nhà mặt tiền trên đường Kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Chủ nhà phát hiện, hô hoán, kêu cứu nên nhiều hàng xóm cùng lao ra đường, truy đuổi nhóm trộm.



Vụ trộm xảy ra tại mặt tiền một ngôi nhà trên đường Kênh Nước Đen (quận Bình Tân). Ảnh NT.

Đến khu vực giữa giao lộ Bình Long – Kênh Nước Đen, một thành viên nhóm trộm bị người dân vây bắt và người này rút hung khí thủ sẵn đâm chém loạn xạ.

Một nhân chứng nói rằng ít nhất ba người bị thương. Trong số này, một người bị các vết đâm thấu bụng. Hai người khác được cho là bị thương ở tay và trán.

Người bị thương nặng nhất được cho là chủ ngôi nhà nơi xảy ra vụ trộm. Những nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Một nguồn tin từ công an quận Bình Tân xác nhận có vụ việc. “Nghi phạm là thành viên trong nhóm trộm đóng vai trò cản địa. Người này đã bị bắt. Tang vật chưa được thu hồi. Chúng tôi đang tích cực truy xét” – người này nói.

Nghi phạm đâm chém sau đó bị người dân khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa A. Hiện vụ việc được làm rõ.