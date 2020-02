Nghi mâu thuẫn cờ bạc, 20 thanh niên truy sát nhầm ở Bình Tân

Ngày 5-2, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) lập hồ sơ, truy xét nhóm thanh niên gây ra vụ chém người trên địa bàn. Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Th. (24 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân), bị thương phải cấp cứu ở BV Triều An.



Một vụ côn đồ xông vào nhà dân được camera ghi lại. Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, khuya hai hôm trước, Nguyễn Văn Tèo (hay còn gọi là Cu Lì, 34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng 20 thanh niên đi trên 10 xe máy đến tìm Tạ Tấn Lộc (hay còn gọi là Chùa, 26 tuổi) tại quán cà phê trên đường Vành Đai Trong (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Tuy nhiên, người phụ nữ chủ quán nói không có Lộc ở đây. Thấy nhóm thanh niên hung hãn, anh Th. sợ quá nên chạy vào bên trong thì bị nhóm này truy sát.

Nhóm này dùng hung khí tấn công liên tiếp Th. khiến nạn nhân thủng bàn tay, đứt ngón cái bàn chân trái, bắp chân phải bị rách rồi bỏ đi.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do Tèo và Lộc mâu thuẫn cờ bạc nên xảy ra sự việc đánh nhầm.