Nghi mẹ sát hại con gái rồi treo cổ tự tử

"Nhận định ban đầu là chị H. sát hại con gái rồi treo cổ tự tử", ông Phan Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thông tin về vụ hai mẹ con tử vong ở xã như trên vào ngày 8-1.





Cảnh sát có mặt tại khu vực hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân hai mẹ con chị H. tử vong. Ảnh: Đ.L

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 7-1, mọi người hốt hoảng khi phát hiện chị H. tử vong trong tư thế treo cổ ở cây rơm gần nhà.

Sau đó, người dân vào nhà chị H. thì thấy cháu T.K.N. (10 tuổi, con gái chị H) cũng tử vong trong sân.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hưng Đạo và Công an huyện Hưng Nguyên có mặt tại hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trên cổ thi thể con gái chị H. phát hiện có hai vết bầm, tụ máu vùng cổ.

Được biết, chị H. kết hôn với ông Nguyễn Công T. (63 tuổi) được khoảng 5 năm nay. Cháu N. là con riêng của chị H.

Hàng xóm cho biết tối 6-1 họ có nghe hai vợ chồng chị H. to tiếng với nhau.

Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con chị H.