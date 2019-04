Người khiêng quan tài kể giây phút kinh hoàng bị xe Lexus tông

Tài xế xe gây tai nạn có nhiều lời khai khó hiểu Theo Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra lúc hơn 13 giờ chiều 11-4 tại một đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ.

Chiếc xe gây tai nạn. Trong khi đội dịch vụ lễ tang đang thực hiện nghi lễ đưa quan tài của một cụ ông vừa quá cố đi an táng thì bị một chiếc xe Lexus bảy chỗ mang biển số tứ quý 49X – 6666 lao vào đội nghi lễ. Lúc này, những người trong đội nghi lễ đang làm nghi thức nhảy ngồi nên không kịp tháo chạy. Do đó, phần lớn trong 11 người trong đội nghi lễ đều bị nạn.

Sau khi tông vào đội nghi lễ, chiếc xe tiếp tục lao đi thêm gần 300 m, tông vào nhiều người đang đi đưa tang. Tài xế xe này là ông Nguyễn Đức Huyện, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, hiện là chủ một khách sạn lớn ở TP Quy Nhơn. “Ngay sau khi gây tai nạn, ông Huyện đến trình diện tại công an phường nằm gần nơi xảy ra tai nạn và công an TP Quy Nhơn đang làm việc với ông này. Ông Huyện tỏ ra hoảng loạn, có nhiều lời khai khó hiểu khi cho rằng vụ tai nạn liên quan đến tâm linh. Nhiều khả năng nguyên nhân vụ tai nạn có thể do ông Huyện đạp nhầm ga. Tuy nhiên, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ để kết luận nguyên nhân vụ tai nạn”- Thượng tá Long nói.