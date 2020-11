Người mẹ ở quận 12 đánh con gái chấn thương sọ não bị bắt

Ngày 30-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Trần Thị Dung (26 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) do có hành vi bạo hành con ruột đến chấn thương sọ não.

Các quyết định và lệnh của Công an quận 12 đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Bệnh viện Nhi đồng 2 xác nhận hiện đang chăm sóc đặc biệt cho cháu TNKC (3 tuổi rưỡi, con gái D.) hiện đang bị chấn thương sọ não, dập lách.

Bà TTP (55 tuổi, bà ngoại bé C.) cho biết bé gái là con út của chị D. Từ khi biết tin cháu ngoại nhập viện điều trị, bà đã lặn lội từ Huế vào TP.HCM để chăm sóc cháu và mong chờ bé C. hồi phục sức khỏe. Bà P. suy sụp khi tình hình ngày càng xấu đi của cháu ngoại.

Theo bà, chị D. có 5 người con và ba người chồng. Một con lớn 8 tuổi đang ở với bà nội, hai bé 5 và 6 tuổi ở với bà ngoại. Hai bé còn lại sống với mẹ và đi bán vé số hàng ngày.

Theo bà P, chị D. do sinh nhiều con, chồng không phụ giúp, công việc bán vé số lang thang nay đây mai đó, không có tiền bạc vất vả nên có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, hay cáu giận, bực mình, nóng nảy với con cái.

Hôm xảy ra vụ việc, bà P. đang ở quê thì D. gọi điện nói “Mẹ ơi con lỡ tay đánh chết con gái con rồi”. Người phụ nữ sau đó đưa con đến bệnh viện.

Theo bà P. vào ngày 17-11 bé C. sau khi đi vệ sinh thì chạy đi chơi nhưng do cháu để phân dính dép nên D. đã dùng tay tát thẳng vào mặt con. Do bị tát, bé C. té xuống nền nhà và bị mẹ tiếp tục nắm tóc, bạo hành.

Sau khi đánh, D. bồng con đi tắm rửa nhưng bé ngất xỉu. Thấy vậy, D. gọi điện cho mẹ ruột của mình rồi đưa con đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, D. nói dối rằng con bị té cầu thang 3 ngày trước nhưng sau đó thừa nhận đánh bé.

Hiện tại bé C. đang được theo dõi sát sao trong tình trạng chấn thương sọ não, xuất huyết não máu tụ dưới màng cứng, phù não, có nứt sọ, dập lách.