Ngày 12-12, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM lấy lời khai, tạm giữ phương tiện để điều tra vụ việc nam thanh niên điều khiển ô tô, tông rồi cuốn xe máy của lực lượng công an xã rồi kéo lê nhiều km.



Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 11-12, nam thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải biển số 61C-16… chạy trên Tỉnh lộ 15 hướng về xã An Nhơn Tây.



Chiếc xe ô tô bán tải cuốn xe máy của công an xã tháo chạy nhiều km trên đường tạo ra các tia lửa lớn. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Khi đến địa bàn xã An Phú (huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bị lực lượng công an xã phát tín hiệu, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Nam thanh niên điều khiển phương tiện giảm tốc độ nhưng thiếu hợp tác, chống đối. Mặc dù phía trước có xe máy của lực lượng Công an xã An Phú, huyện Củ Chi chốt chặn.

Sau đó, nam thanh niên nhấn ga, tông, cuốn xe máy 41B1-004.74 thuộc biên chế của Công an xã An Phú rồi tháo chạy.



Chiếc xe máy của Công an xã An Phú bị kéo lê trên mặt đường. Ảnh: NT

Chiếc bán tải tiếp tục lưu thông tốc độ cao trên Tỉnh lộ 15 về hướng xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, kéo lê xe máy trên mặt đường, tóe lửa.

Thông tin ban đầu, sau khoảng 2km thì xe máy bị văng ra đường thuộc địa bàn xã An Nhơn Tây. Sau khi truy xét, lực lượng chức năng đã xác định được phương tiện do nam thanh niên điều khiển và mời người này làm việc.



Chiếc xe máy hư hỏng khá nặng, nhiều bộ phận bị mài mòn do kéo lê. Ảnh: NT

Tuy nhiên, lúc này, chiếc xe được cho là đã thay một biển số khác. Riêng xe máy của Công an xã An Phú bị hư hỏng nặng, bám đầy cỏ rác; nhiều bộ phận trên xe bị mài mòn do bị kéo lê.



Chiếc xe bán tải trong vụ việc nhanh chóng được xác định sau đó. Ảnh: NT

Lãnh đạo UBND xã An Phú cho biết, vụ việc không khiến ai bị thương, khi lực lượng công an xã kiểm tra thì tài xế này bất hợp tác, phóng xe bỏ chạy.

Theo lãnh đạo Công an huyện Củ Chi, nam thanh niên là nhân viên ngân hàng có biểu hiện say xỉn khi điều khiển phương tiện, hiện người này đang được lấy lời khai để điều tra. Chiếc xe ô tô bán tải cũng đang được tạm giữ.