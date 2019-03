Nhờ Zalo, bắt ngay đối tượng trộm xe về dùng

Chiếc xe Air Blade màu đỏ trắng của anh Huỳnh Lê Khánh Triều bị mất vào ngày 29 Tết bỗng nhiên phát hiện một người điều khiển xe ở đường số 3, phường Trường Thọ.

Lúc này, chủ xe là anh Triều đã phản ánh qua Zalo của Công an phường về xe của mình đã mất trước đó. Ngay sau đó, công an phường Trường Thọ tiến hành kiểm tra hành chính Trần Hoàng Anh (sinh năm 1978) thì không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe. Ngay lập tức, Anh đã được đưa về công an phường Trường Thọ để làm việc.



Chiếc xe máy bị trộm. Ảnh: CTV.

Qua xác minh, chiếc xe Air Blade đỏ trắng là do anh Huỳnh Lê Khánh Triều làm chủ sở hữu cũng đã bị mất trước đó tại vựa bán mai thuộc phường Linh Đông. Tại thời điểm mất, anh Triều đã đến công an phường Linh Đông để trình báo sự việc.

Qua làm việc, Hoàng Anh khai nhận khoảng đầu tháng 2-2019 có đón Grab đến phường Linh Đông đến đoạn đường Kha Vạn Cân thì phát hiện chiếc xe Air Blade đỏ trắng không người trông coi, trên xe có cắm sẵn chìa khóa. Sau đó, Hoàng Anh nảy sinh lòng tham, trả tiền Grab và đi bộ lại để lấy xe. Sau khi trộm xe, Hoàng Anh kiểm tra cốp thì phát hiện tiền mặt nên lấy tiêu xài hết, còn chiếc xe thì giữ làm phương tiện đi lại.

Sau khi bắt được Anh, công an phường Trường Thọ đã phối hợp với công an phường Linh Đông để củng cố hồ sơ, chuyển đối tượng cùng hồ sơ và vật chứng cho công an quận Thủ Đức thụ lý.