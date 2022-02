Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam năm bị can Trần Ngọc Đức (31 tuổi), Lê Ngọc Qua (27 tuổi), Lê Nhật Hải (21 tuổi), Nguyễn Minh Tiến (26 tuổi) và Nguyễn Quang Minh (23 tuổi) đều ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết.

Cả năm bị can đều bị khởi tố tội cố ý gây thương tích và giữ người trái pháp luật.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh PĐ

Theo kết quả điều tra, chiều 31-8-2021, năm dân quân tự vệ thuộc phường Phú Thủy, TP Phan Thiết đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc người dân chấp hành các quy định theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường.

Lúc này, các dân quân phát hiện Trần Văn Trí (35 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) không mang theo giấy tờ tùy thân, vi phạm Chỉ thị 16 và có biểu hiện không làm chủ bản thân.

Thấy vậy, các bị can đã đưa anh Trí về trụ sở làm việc, dùng gậy đánh gây thương tích cho anh Trí.

Sau đó, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Trí mới được nhóm này cho về nhà. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến 4 giờ sáng hôm sau, nạn nhân tử vong tại nhà riêng.