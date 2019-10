Nhóm đòi nợ thuê đánh người ở Bình Dương bị bắt giữ

Ngày 6-10, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ sáu nghi can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Các nghi can bị tạm giữ gồm: Phạm Quang Khải, Bùi Viết Nhất, Lê Văn Trường, Nguyễn Thế Cường, Hoàng Hữu Quý và Lê Văn Bình (cùng quê tỉnh Thanh Hoá).



Các nghi can bị tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra ban đầu, tối 3-10, sáu người này được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê đi đòi nợ khoản tiền 200 triệu đồng mà anh Lê Nguyên B. đã nợ.

Sáu người này dùng ô tô đi tìm anh B. để đòi nợ. Khi đến một quán nhậu thuộc ấp 1 (xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) thì cả nhóm phát hiện thấy B. Tại đây, cả nhóm dùng hung khí lao vào đập phá đồ đạc và vây đánh anh B. gây thương tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Hội Nghĩa phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt sáu người này.

Trong quá trình điều tra, Công an thị xã Tân Uyên phát hiện nhóm nghi can này có dấu hiệu của hành vi cho vay nặng lãi và một số hành vi vi phạm pháp luật khác nên ra thông báo ai từng là nạn nhân của sáu nghi can này thì liên hệ Công an thị xã Tân Uyên, gặp điều tra viên Phan Thanh Tùng, SĐT 0944.530.038 để phối hợp giải quyết.