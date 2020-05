Nữ quái 12 tiền án, tiền sự đang tại ngoại vẫn đi trộm

Ngày 10-5, Công an huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Dung (30 tuổi, ngụ phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Dung. Ảnh: C.A

Trước đó, do tình hình trộm cắp ban ngày diễn biến phức tạp, công an xã Hòa Châu (huyện Hoà Vang) đã tăng cường mật phục. Chiều 9-5, công an bắt quả tang Dung đang trộm tài sản trong một nhà dân.

Công an thu giữ tang vật gồm hơn 5,5 triệu đồng, ba điện thoại, một viên ma tuý và xe máy.