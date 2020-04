Phát hiện một thi thể đã khô trên núi ở Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, sáng 21-4, những người đi bẫy chim thuộc thôn Đại La (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) phát hiện thi thể đã khô.

Thi thể được phát hiện là nam giới, mặc quần thun màu xanh, áo sơ mi màu trắng, nón màu đen.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: HẢI HIẾU

Thi thể được phát hiện nằm trong rừng sâu hơn một tiếng đi bộ. Bên cạnh thi thể có một dây thừng buộc lên cây cao kiểu thòng lọng.

Công an huyện Hòa Vang đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Hàng chục người dân hiếu kỳ tập trung dưới chân núi bàn tán. Một số người còn leo núi để đến hiện trường theo dõi vụ việc.



Nhiều người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: HẢI HIẾU

Có một phụ nữ sống ở thôn Đại La đã đến nhận nạn nhân là con trai của mình tên là Nghĩa.

Bà này cho biết con trai bà đã mất tích khoảng ba tháng nay.