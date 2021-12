Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Phạm Thanh Hưng (25 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đồng thời, công an cũng tạm giữ năm người khác để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Cảnh sát phát hiện nhiều "dân chơi" dương tính ma túy trong khách sạn mà nghi phạm Phạm Thanh Hưng làm quản lý. Ảnh: H.H

Trước đó, tối 19-12, các trinh sát Phòng Cảnh sát Ma túy ập vào khách sạn trên đường An Cư 6 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Tại đây, công an bắt quả tang trong ba phòng của khách sạn có 17 nam nữ thanh niên đang say sưa trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện phê ma túy.

Khám xét từng phòng, công an phát hiện nhiều đĩa sứ có chứa ma túy loại ketamine. Đặc biệt, mỗi phòng đều được trang bị loa công suất lớn, đèn led, dầu gió phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Phạm Thanh Hưng thừa nhận việc đứng ra thuê lại khách sạn này để kinh doanh. Hưng mua loa đèn và các dụng cụ để trong các phòng để các "dân chơi" thuê sử dụng ma túy. Hưng gắn nhiều camera giám sát từ bên ngoài và bên trong nhằm phát hiện sớm việc đột kích của công an.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 10 người dương tính với chất ma túy.