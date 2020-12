Quảng Bình: Phá chuyên án, thu giữ hơn 2.000 viên ma túy

Ngày 26-12, Công an TP Đồng Hới cho biết vừa đấu tranh và phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 120LT, bắt nhóm bốn người có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ số lượng lớn ma túy hồng phiến.



Cao Quang Trung cùng tang vật. Ảnh: CAQB

Qua các tài liệu thu thập được, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 25-12, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Đồng Hới phối hợp với Công an phường Hải Thành bắt quả tang Cao Quang Trung (29 tuổi, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Cao Quang Trung tại phường Hải Thành, lực lượng công an thu giữ 2.210 viên ma túy tổng hợp, 226 viên ma túy tổng hợp dạng "kẹo", khoảng 400 g Ketamin, 50 triệu đồng và nhiều tài liệu có liên quan khác.

Trước đó, nằm trong kế hoạch đấu tranh chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an TP Đồng Hới phối hợp công an địa phương liên tiếp bắt giữ những người có liên quan.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng 25-12, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Cao Rạng Danh (23 tuổi, trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) tàng trữ trái phép 31 viên ma túy hồng phiến.

Vào khoảng 22 giờ ngày 23-12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Hới phối hợp với Phòng PK02, Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Văn (23 tuổi, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) có hành vi tàng trữ trái phép 10 viên ma túy hồng phiến. Khám xét nơi ở của Văn công an còn thu giữ thêm 102 viên ma túy tổng hợp.

Còn vào tối 16-12, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thị Hồng Hạnh (25 tuổi, trú thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) có hành vi tàng trữ ba túi nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và một túi nylon bên trong chứa năm viên thuốc lắc.

Khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hạnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm một túi nylon bên trong chứa chất bột màu trắng và bốn viên thuốc lắc.