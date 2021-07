Ngày 29-7, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook với nội dung người phụ nữ xưng “mày tao” và không tuân thủ yêu cầu của lực lượng chức năng.



Theo nội dung, người phụ nữ ngồi trên xe máy chở theo một bé trai, khi đến chốt kiểm soát thì được yêu cầu dừng xe, đưa ra lý do ra đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 12.



Người phụ nữ đeo khẩu trang sai cách, to tiếng với tổ công tác. Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ liền đó to tiếng “tao ra đường kệ tao, mày phải tôn trọng quyền tự do của người ta, không thằng nào có quyền hỏi” – người phụ nữ trả lời khi người cảnh sát yêu cầu nêu lý do ra đường.

Người phụ nữ tiếp tục xưng mày tao và to tiếng chửi bới xúc phạm người mặc sắc phục công an rồi cho rằng mình không gây tội. Trong quá trình này, người phụ nữ có đeo khẩu trang nhưng kéo xuống cằm, để lộ hết miệng và mũi.

Sau đó, lực lượng chức năng có mặt, cưỡng chế, đưa người phụ nữ về phường. Trong quá trình di chuyển, người này liên tục la hét.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Chiều 30-7, đại diện Công an quận Bình Tân xác nhận có vụ việc trên và đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người phụ nữ trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.