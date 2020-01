Say rượu, bị bạn cùng lớp 'làm nhục'

Ngày 31-1, công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phương Nam (19 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) để điều tra về hành vi hiếp dâm.



Nơi Nam thực hiếp dâm bạn gái cùng lớp. Ảnh C.A

Theo đó, ngày 25-1 (mùng 1 Tết Canh Tý), Nam cùng nhóm bạn khoảng 10 người tổ chức họp lớp tại nhà Nguyễn Văn Xuân (19 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ).

Tại đây, cả nhóm tổ chức vui chơi, ăn nhậu. Khoảng 19 giờ cùng ngày, chị N.T.T.N (19 tuổi) là bạn học cùng lớp của Nam say nên vào phòng nhà Xuân nghỉ. Những người còn lại tiếp tục nhậu rồi di chuyển sang nhà một người bạn khác chơi.

Chơi được một lúc, Nam không thấy N. nên quay về nhà Xuân tìm. Tại đây, Nam thấy chị N. đang năm ngủ một mình, xung quanh vắng người nên thực hiện hành vi hiếp dâm với N.

Xong xuôi, Nam thấy N. vẫn nằm ngủ nên mặc quần áo lại cho nạn nhân rồi quay lại chỗ nhóm bạn.



Nam kể lại chuyện cho Xuân nghe rồi cả hai cùng quay lại nhà Xuân. Tại đây, cả hai lên kế hoạch thực hiện hành vi hiếp dâm chi N. lần hai, lần này Nam là người canh cửa. Tuy nhiên, mưu tính chưa được thực hiện thì người nhà của N. đến chở N. về.

Sáng 27-1 (mùng 3 Tết), gia đình đưa N. đến cơ quan công an trình báo.

Do nạn nhân say xỉn, không biết ai là người giở trò với mình nên việc điều tra có trở ngại, những người được lấy lời khai đều nói không liên can. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đưa ra những chứng cứ thuyết phục, Nam đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình.