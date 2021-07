Tối 21-7, nguồn tin của PLO cho hay Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Tham Đôn.



Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 11-7, anh TTT. (28 tuổi) từ TP.HCM về quê thăm và chăm sóc mẹ là bà LTC nhưng không khai báo y tế. Đến ngày 13-7, anh T. gọi taxi chở mẹ đi khám bệnh ở Sóc Trăng rồi về nhà. Sau đó, ngày 14-7, anh trai của T. là anh TTP. (35 tuổi) từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang về Tắc Gồng. Cùng ngày, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên đến nhà chở bà C. đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Sóc Trăng.



UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực dân cư ấp Tắc Gồng (xã Tham Đôn). Ảnh: DIỄM HẰNG

Tại BVĐK Sóc Trăng, qua khai thác dịch tễ, bác sĩ phát hiện bà C. có con từ TP.HCM về nên tiến hành đưa đi cách ly theo quy trình phòng, chống COVID-19. Đến chiều 15-7, kết quả test nhanh cho thấy bà C. dương tính virus SARS-CoV-2. Ngày 16-7, ngành y tế tỉnh Sóc Trăng xác định bà C. và con trai là anh T. mắc COVID-19.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực dân cư ấp Tắc Gồng (xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên). Khu vực này có 81 hộ dân với 276 nhân khẩu sinh sống dọc theo đoạn đường khoảng 500m.

Tính đến ngày 21-7, Sóc Trăng ghi nhận 99 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó, nhiều nhất là thị xã Vĩnh Châu với 41 ca.

Sóc Trăng đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (15 ngày, kể từ trưa 17-7), khu vực dân cư thuộc ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên và ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng (15 ngày, kể từ chiều 20-7) để phòng, chống dịch COVID-19.