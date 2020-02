Sự thật clip bắt cóc trẻ em quận 8 thực chất là vụ dâm ô

Ngày 27-2, Công an quận 8, TP.HCM lập hồ sơ xử lý ĐNS. (58 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.



Chiều tối 26-2, bé Q. (9 tuổi, ngụ quận 8) đang chơi trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường 6) thì S. chạy xe máy tới.

S. sau đó bị công an đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Ảnh MXH.



S. nói bé Q. xếp lại chiếc ghế và trả công 50.000 đồng và được bé gái đồng ý. Kế đó, người đàn ông nói bé gái lên xe chở đi với mục đích tìm chỗ vắng dâm ô.

Khi đến trước một ngôi nhà ở đường Phạm Thế Hiển, S. dừng xe thực hiện hành vi dâm ô với bé Q. thì nạn nhân khóc ré lên. Sợ người dân phát hiện nên S. dỗ dành rồi chở bé gái về lại chỗ cũ.

Khi S. đang chạy xe máy về lại con hẻm thì bố bé gái phát hiện và báo công an phường 6 (quận 8). Công an tới mời S. làm việc thì người dân tập trung lại quay clip, chụp hình đăng tải trên mạng xã hội với nội dung làbắt cócc.

Tại trụ sở công an, bước đầu S. đã khai nhận hành vi của mình. Riêng bé Q. cũng được đưa đi giám định tại Trung tâm Pháp y TP.HCM để giám định phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.