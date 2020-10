Tai nạn liên hoàn, xe khách suýt rơi xuống cầu Trà Khúc

Sáng 16-10, tại cầu Trà Khúc 2 (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy, một xe kéo, xe tải và xe khách khiến bốn người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy 76U1-120.70 xảy ra va chạm với xe kéo.



Chiếc xe khách tông gãy lan can cầu, suýt rơi xuống sông. Ảnh: CTV

Lúc này, xe tải 76C-078.25 do tài xế Đặng Văn Tông (40 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) điều khiển chạy theo hướng Nam – Bắc va vào xe kéo.

Tiếp đến, chiếc xe khách 63B-007.93 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo hướng Bắc – Nam va vào một xe máy khác, sau đó tông gãy lan can cầu, hai bánh trước nằm ngoài lan can suýt rơi xuống sông.



Vụ tai nạn liên hoàn khiến bốn người bị thương. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn liên hoàn khiến bốn người bị thương đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhiều người có mặt trên chiếc xe khách hoảng loạn, năm chiếc xe bị hư hỏng nặng.