Tạm giữ xe ben sau vụ làm bùn đất rơi vãi trên đường

Ngày 20-3, liên quan đến vụ việc chiếc xe ben chở bùn đất làm rơi vãi xuống đường trên quốc lộ 13, Công an quận Thủ Đức cho biết đang lập hồ sơ tạm giữ xe và xử lý đối với tài xế.



Theo đó, tối 19-3, nam tài xế điều khiển xe ben 60C-26589 chở đầy bùn đất chạy trên quốc lộ 13 theo hướng từ quận Bình Thạnh đi ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức, TP.HCM).



Một khối lượng lớn bùn đất rơi vãi trên một quãng đường dài. Ảnh HT.

Khi vừa qua trạm thu phí cầu Bình Triệu thì làm rơi vãi nhiều bùn đất trên thùng xe xuống đường. Xe này không dừng lại mà tiếp tục di chuyển khiến bùn đất tiếp tục rơi kéo dài trên quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến cầu Ông Dầu trên một quãng đường khoảng 2km.



Chiếc xe tải sau đó bị chặn lại để xử lý. Ảnh HT.

Sự cố được cho là khiến nhiều người đi xe máy bị té ngã, trong đó có người bị thương phải nhập viện. Người dân sau đó đuổi theo xe và chặn tài xế.

Tuy nhiên, theo Công an quận Thủ Đức, sau khi sự việc xảy ra có tiến hành xác minh ở bệnh viện nhưng chưa xác định được trường hợp bị thương nào. Tài xế sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, người này được cho là bị hành hung vì sự cố.



Lực lượng chức năng cùng người dân dọn bùn đất rơi vãi trên đường. Ảnh HT.

Lực lượng chức năng sở tại đã làm việc với chủ xe, tuy nhiên nam tài xế hiện đã khóa máy, không liên lạc được nên cảnh sát chưa thể thấy lời khai.

Công an phường Hiệp Bình Chánh, Công an quận Thủ Đức và Đội CSGT Hàng Xanh cũng có mặt phối hợp xử lý, khắc phục hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thùng xe không đóng kỹ.