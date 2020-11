Tân Bình: Người đàn ông ngoại quốc rơi lầu chung cư, tử vong

Ngày 10-11, lực lượng chức năng quận Tân Bình, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm, lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông ngoại quốc rơi lầu trên địa bàn.



Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh HT

Thông tin ban đầu, tối cùng ngày người dân sống tại block A chung cư Botanica Premier trên đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình nghe thấy tiếng động mạnh nên kiểm tra.

Tại sảnh gần block A, người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông ngoại quốc tử vong nên báo công an.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai cũng như trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Một số người dân cho biết, nạn nhân là người sống tại chung cư này.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.