Xuất hiện đoạn camera, nhân chứng vụ ông Bùi Quang Tín rơi lầu

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang điều tra vụ Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (44 tuổi, ngụ TP.HCM) rơi lầu, tử vong ở chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè, TP.HCM) hôm 5-4.



Một nguồn tin xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã trích xuất hình ảnh nhiều camera an ninh tại chung cư trong đó có camera ở thang máy và ghi nhận có hình ảnh của ông Tín.



Hôm 28-4, Công an TP.HCM đã kiểm tra lại hiện trường vụ Tiến sĩ, luật sư Tín rơi lầu ở chung cư New Sài Gòn. Ảnh NT.

Một số hình ảnh quan trọng cho thấy, tại thời điểm sau khi ông Tín rơi lầu, thang máy có mở cửa và camera ghi nhận có một người đàn ông ở khu vực hành lang tầng 14. Đây cũng chính là nơi có căn hộ mà nhóm bạn của ông Tín ăn uống.

Nguồn tin cũng cho biết, một cháu bé đã thấy Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín ở khu vực hành lang. Đây có thể là nhân chứng cuối cùng nhìn thấy ông Tín trước thời điểm ông rơi lầu, tử vong.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với VKSND cùng cấp đã kiểm tra lại hiện trường dưới sự chứng kiến của gia đình, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân và những người có liên quan.



Khu vực nền giếng trời nơi Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín rơi xuống. Ảnh NT.

Như PLO đã thông tin, vào ngày 5-4, ông TVD (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) mời một số cán bộ của trường tới nhà ăn cơm.

Khoảng 12 giờ 30, mọi người có mặt ăn cơm, có dùng bia, rượu. Đến khoảng 16 giờ, bữa ăn kết thúc, khách mời lần lượt ra về và chỉ còn ông T., ông Tín và chủ nhà là ông D. ở lại nói chuyện.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông D. cho biết do có hẹn với bạn nên rời khỏi nhà và có dặn hai ông NĐT và ông Tín tự đóng cửa khi ra về. Tuy nhiên, 20 phút sau, khi ông D. đang chạy xe trên đường thì nghe điện thoại ông T. báo ông Tín đã tử vong, lập tức quay xe về ngay...

Thời điểm trên, các bảo vệ chung cư nghe tiếng động mạnh nên chạy tới kiểm tra thì phát hiện ông Tín đã rơi xuống khu vực nền giếng trời, tử vong tại chỗ.

Công an huyện Nhà Bè sau đó vào cuộc điều tra và bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Vợ của Tiến sĩ, luật sư Tín là bà Nguyễn Thanh Bích (vợ luật sư Tín) cũng đã gửi đơn đề nghị công an vào cuộc điều tra vì cho rằng cái chết của chồng còn có nhiều điều chưa sáng tỏ.