Hiện trường LS Bùi Quang Tín rơi ở Chung cư New Sài Gòn

Ngày 6-4, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ rơi lầu ở Chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè, TP.HCM) khiến một người tử vong.



Nạn nhân là Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (44 tuổi, ngụ TP.HCM).



Khu vực ông Tín rơi xuống là sảnh giếng trời sảnh D2. Ảnh: NT

17 giờ 30 phút chiều hôm trước, bảo vệ Chung cư New Sài Gòn nghe thấy tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời sảnh D2 nên chạy tới kiểm tra.

Tới nơi thì phát hiện ông Tín nằm ở sàn bê tông, tử vong. Ông Phạm Minh Huấn, Trưởng Ban quản lý khu căn hộ chung cư New Sài Gòn xác nhận vụ việc trên. “Bảo vệ là người đầu tiên phát hiện vụ việc và báo ngay cho ban quản lý” – ông Huấn nói.

Tuy nhiên, ông Huấn không chia sẻ thông tin về địa điểm mà ông Tín rơi xuống thuộc tầng nào. “Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra” – ông Huấn tiếp.

Hiện trường nơi ông Tín rơi xuống ở giếng trời của sảnh D2, khoảng 3x5 mét, có một phần kính và nền bê tông. Đây là tầng trệt của block D2, phía dưới là tầng hầm gửi xe. Phía trên cao là các căn hộ của cư dân có cửa sổ hướng ra phía giếng trời.



Phía trên hiện trường là các căn hộ có cửa sổ, ban công hướng ra giếng trời. Ảnh: NT

Sáng cùng ngày, khu vực nơi ông Tín rơi xuống không ghi nhận có lực lượng chức năng, chỉ có các bảo vệ làm việc ở gần đó.

Theo Ban quản lý Chung cư New Sài Gòn, khi phát hiện vụ việc, đã báo cho công an. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Công tác khám nghiệm kéo dài đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày mới kết thúc. Thi thể ông Tín sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Công an sau đó trích xuất hình ảnh từ nhiều camera an ninh ở khu vực. “Chung cư có rất nhiều camera an ninh ở khu vực sân công cộng, tầng hầm, vành đai lối đi xung quanh và sảnh hành lang tầng trệt. Chúng tôi đã cung cấp những thông tin cần thiết nhất để phục vụ công tác điều tra vụ việc” – ông Huấn cho hay.

Theo đại diện Ban quản lý chung cư, ông Tín là bạn của một cư dân trong khu căn hộ. Chiều hôm trước, ông Tín và một số người bạn khác tới chung cư và được chủ một căn hộ ở đây bảo lãnh, cho lên.



Theo ban quản lý Chung cư New Sài Gòn, vụ việc rơi lầu là chưa từng có từ trước tới nay ở chung cư này. Ảnh: NT

“Trong đợt dịch bệnh COVID-19, chúng tôi có cảnh báo các cư dân hạn chế khách thăm viếng, tập trung đông người. Tránh tiếp xúc. Tuy nhiên, chúng tôi không có khả năng cấm hoàn toàn khách thăm viếng”, đại diện ban quản lý chung cư nói.

Người này cho biết thêm lan can ở chung cư cao hơn 1,2 mét. Vụ rơi lầu nói trên là chưa từng có kể từ năm 1998 khi chung cư hình thành.

Trong lúc đó, làm việc với công an, bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, vợ ông Tín) đã yêu cầu Công an TP.HCM, Công an huyện Nhà Bè điều tra, làm rõ cái chết của chồng bà.

Bà Bích cho rằng, nguyên nhân cái chết của ông Tín có nhiều uẩn khúc. Đặc biệt, trước đó chồng bà hoàn toàn bình thường, vui vẻ.

Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín là giảng viên của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

Ông được đánh giá là người có am hiểm sâu rộng về lĩnh vực kinh tế, ngân hàng. Ngoài công tác giảng dạy, ông thường đóng góp các quan điểm, ý kiến để xây dựng chính sách, phát triển kinh tế, nhất là trong mảng tài chính, ngân hàng.