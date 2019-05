Thông tin mới vụ khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường mobile

Như đã đưa tin, ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đồng loạt tiến hành khám xét các cơ sở của Nhật Cường mobile tại số 33 phố Lý Quốc Sư và khu C4 Giảng Võ (Hà Nội). Sau nhiều giờ làm việc, cảnh sát đã thu giữ rất nhiều tang vật đựng trong các thùng bìa các tông rồi chở đi.



Website bán hàng của Nhật Cường mobile

Nhật Cường mobile được biết đến là một trong những chuỗi bán lẻ điện thoại di động lớn tại Hà Nội. Ngay khi thông tin công ty này bị khám xét được đăng tải, nhiều người rất bất ngờ.

Vậy tại sao Nhật Cường mobile lại bị khám xét? Trả lời PLO câu hỏi trên, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết vụ việc vẫn đang được làm rõ, hiện chưa có báo cáo. Khi nào có thông tin chính thức, Bộ sẽ cung cấp sau.

Trong khi đó, một lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), cho hay có nhận được thông báo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) về việc khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường mobile. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ lý do vì sao khám xét.

Dù vậy, vị này cho rằng vụ việc chắc chắn đã được C03 xác minh trong một thời gian dài, đã có đủ căn cứ để thực hiện các động thái tố tụng như trong sáng nay.



Công an thu giữ nhiều tang vật khi khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường mobile

Theo tìm hiểu, mặt hàng phân phối chủ yếu của Nhật Cường mobile là điện thoại di động, trong đó chiếm phần lớn là các sản phẩm của Apple.

Ngoài điện thoại chính hãng, chuỗi cửa hàng này cũng cung cấp rất nhiều loại điện thoại xách tay và điện thoại đã qua sử dụng. Ưu điểm nổi bật của những sản phẩm này là có giá “mềm” hơn rất nhiều so với hàng chính hãng.

Gần đây, Nhật Cường mobile “dính” tới khá nhiều vụ việc phản ánh từ phía người dùng liên quan đến chất lượng sản phẩm cũng như chính sách bảo hành.

Liên quan đến thị trường mua bán điện thoại di động, thời gian qua, cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ những lô điện thoại rất “khủng” đước xác định không rõ nguồn gốc.

Mới đây nhất, ngày 7-5, lực lượng liên ngành tỉnh Lạng Sơn phát hiện chiếc xe ôtô 7 chỗ ngồi đang lưu thông từ Lạng Sơn về Hà Nội có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Qua kiểm tra, cốp xe có cất dấu 578 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, Sam Sung Galaxy Plus… Trong đó có 220 chiếc điện thoại iPhone 5s, iPhone 6 là mặt hàng đã quả sử dụng.

Thông tin ban đầu, toàn bộ số điện thoại di động trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Hay như tháng 1-2019 vừa qua, Cục Cảnh sát kinh tế (C03, Bộ Công an) bắt quả tang đối tượng Đặng Đức Thịnh (30 tuổi, trú tại Quảng Ninh) đi chuyến bay VN415 từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) về Nội Bài, nhập lậu 856 điện thoại Samsung và Iphone.